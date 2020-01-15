РИАМО - 15 янв. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики на торжественной церемонии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Вручение премий традиционно приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Лауреатами премии города Москвы в области журналистики 2019 года стали 19 человек», – говорится в сообщении.

В числе получивших премии – главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, сотрудники «Комсомольской правды», ВГТРК, ТАСС, «Российской газеты», канала «ТВ Центр» и другие.

Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина награждена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», а председатель редакционного совета журнала «Наука и религия» Ольга Брушлинская – благодарностью мэра Москвы.