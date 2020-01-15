РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Дорогу в поселке Нахабино Красногорска очистили от снега и наледи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что автомобильную дорогу в Вокзальном переулке плохо очищают от снега.

«Сотрудники администрации Красногорска осмотрели автодорогу в поселке Нахабино, Вокзальный переулок, на которую вы обратили внимание. Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгений Владимирский.

Он также сообщил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«На территории городского округа Красногорск регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи, проезжей части автомобильной дороги в поселке Нахабино, Вокзальный переулок, работниками подрядной организации проводятся согласно графику выполнения работ ежедневно. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - подчеркнул Владимирский.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.