РИАМО - 15 янв. Подмосковные школьники завоевали три золотых и одну бронзовую медаль на ХVI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Подмосковные учащиеся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы стали призерами ХVI Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике, которая завершилась в городе Алма-Ата.

«В олимпиаде приняли участие 84 команды из 21 страны мира, почетно, что Московская область на международной арене продемонстрировала высокий уровень владения физико-математическими знаниями», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Победителями стали Бугрова Алиса, Шенцев Александр, Васенин Егор и Зарубин Дмитрий. Ребята завоевали три золотых и одну бронзовую медаль.

По одной бронзой и серебряной медали получили учителя Физтех-лицея Максим Клепиков и Борис Галицкий, поучаствовав во второй международной олимпиаде для учителей математики и информатики.

Олимпиада проводится ежегодно Республиканской физико-математической школой совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын», при поддержке министерства образования и науки Республики Казахстан, Казахского национального университета имени Аль-Фараби и Международного университета информационных технологий.