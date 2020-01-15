РИАМО - 15 янв. Мужчину, который находился в международном розыске из-за убийства в 1998 году, что произошло в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края, доставили из Вены в Москву, сообщается на сайте МВД России.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Вены доставлен Гарри Григорянц», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От австрийских коллег во время розыска поступило сообщение, что Григорянц совершил тяжкое преступление на территории их государства. Там он отбывал тюремный срок.

В среду Гарри Григорянц был передан правоохранительным органам России в международном аэропорту Вены, эта экстрадиция стала первой в 2020 году.