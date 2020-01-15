РИАМО - 15 янв. В Московском регионе 16 и 17 января могут быть побиты рекорды максимальной температуры, так, 17 января воздух прогреется до плюс 5 градусов, рекорд для этого дня составляет плюс 4,2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Завтра, 16 января, погоду в Московском регионе продолжат определять атмосферные фронты циклона, который будет перемещаться по северу Европейской России. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки, днем в виде дождя, сохранится порывистый ветер до 17 метров в секунду. Температурный фон еще повысится, среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 12 градусов и более», — говорится в сообщении.

В грядущую ночь в Москве будет плюс 1-3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в столице – плюс 3-5 градусов, в Подмосковье – плюс 1-6. Ожидается, что будет побит рекорд температуры, установленный в 1925 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,5 градусов.

Сильный ветер стихнет 17 января, в Московском регионе будет облачно и очень тепло, местами пройдут небольшие осадки. Ночью в Москве – 0 – плюс 2 градуса, днем — плюс 2-4. По области – 0 – плюс 5 градусов. Рекорд для этого дня составляет плюс 4,2 градуса.

Атмосферное давление вырастет 18 января, в небе появятся прояснения, осадки прекратятся. Температура в столице составит 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – минус 3 – плюс 2 градуса.

В Крещенскую ночь погода будет спокойной и немного морозной. В Московском регионе будет преимущественно без осадков, температура ночью составит минус 6-1 градус, днем — минус 4 – плюс 1.