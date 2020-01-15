РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Восемнадцатилетнего жителя микрорайона Саввино Балашихи, студента столичного колледжа железнодорожного и городского транспорта Ивана Колыхалова, получившего медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», наградят на торжественной линейке в учебном заведении, сообщил «РИАМО в Балашихе» директор колледжа Дмитрий Выдрин.

Награждение Колыхалова состоялось в торжественной обстановке в Доме правительства Московской области еще 27 декабря 2019 года, в День спасателя, однако педагоги учебного заведения и однокурсники молодого человека узнали о его подвиге только 14 января. Иван родом из Владимирской области, в микрорайоне Саввино живет около двух лет, в 2019 году окончил школу №6. На данный момент является студентом Московского колледжа железнодорожного и городского транспорта.

«О том, что у нас учится такой студент, мы, увы, узнали только вчера (14 января – ред.). Мы очень гордимся Иваном и в самое ближайшее время на торжественной линейке перед всеми учащимися поощрим его, а все наши воспитанники и педагоги подробно узнают о подвиге своего однокурсника», – сказал Выдрин.

Поздним вечером 22 марта 2019 года Иван провожал свою девушку в сторону микрорайона Пуршево, когда заметил в прибрежной зоне холодной реки двух мужчин, находящихся без сознания и сразу бросился на помощь. Благодаря хорошей физической подготовке юноша достал их из воды. У утопающих была крайняя степень обморожения и слабый пульс, оказал первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой помощи, пострадавшие остались живы.

«Я оставил свой телефон сотрудникам скорой и однажды мне позвонили и пригласили на торжественное мероприятие ко Дню спасателя, которое состоялось в Доме правительства Московской области 27 декабря, где приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий мне вручили ведомственный знак отличия – медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность», – пояснил Колыхалов.

Он добавил, что ему было очень приятно получить такую награду, однако о своем подвиге и вручении медали он не стал рассказывать педагогам и однокурсникам. Об этом они узнали лишь 14 января из средств массовой информации.

По окончании колледжа Иван мечтает стать машинистом высокоскоростного электропоезда, и, чтобы ни случилось всегда придет на помощь любому человеку, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации.