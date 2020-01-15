РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка – 2020» стартовал в городском округе, за звание победителя поборются 20 участниц, сообщила руководитель сообщества активных мам Люберец «Мама оффлайн» Елена Гайфулина.

Конкурс направлен на формирование правильного образа женской красоты, сочетающего женственность, интеллект и целеустремленность, раскрытие творческого потенциала участниц, поддержку и укрепление семейных ценностей.

«Четвертый год мы проводим творческое состязание среди люберчанок, традиционно на кастинг приглашаем девушек старше 18 лет, у которых есть дети. Кастинг на участие в нынешнем конкурсе прошел в минувшие выходные. Из 60 претенденток жюри выбрало 20. Репетиции с ними начнутся на этой неделе», – сказала Гайфулина.

В течение 1,5 месяцев конкурсанток ждут увлекательные мастер-классы, постановка танца, дефиле и многое другое. При выполнении заданий жюри будет оценивать эрудицию участниц, их чувство юмора, творческий подход, сценическую культуру, хореографические и спортивные данные.

Финал состоится в начале марта. Победитель получит главный приз – сертификат на туристическую поездку, подарки и сувениры также подготовлены для всех участниц.