РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Бесплатную интерактивную программу для детей проведут 18 января в поселке Малаховка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В субботу, 18 января, Малаховский парк культуры и отдыха приглашает на интерактивную программу «Зимние забавы». Начало мероприятия в 12:00», - говорится в сообщении.

Организаторы предложат детям принять участие в конкурсах и поиграть в подвижные командные игры на свежем воздухе.

Мероприятие пройдет на детской площадке по адресу: Малаховка, Театральный проезд, дом №1.