РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 янв. На реконструкцию и утепление фасада поликлиники №1 в подмосковных Мытищах потратили 16 миллионов рублей, в здании завершились аварийно-восстановительные работы, говорится в сообщении пресс-службы Мытищинской ГКБ.

«В поликлинике №1 (консультативно-диагностический центр) завершены монтажные работы по укреплению и утеплению фасада. Средства были выделены по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья» на сумму 16 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейших внутренних работ. Заказчиком данного проекта является ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения МО», – говорится в сообщении.

В здании завершились ремонтно-восстановительные работы. Были заштукатурены, укреплены и покрашены стены фасада, частично произведен ремонт кровли, во всем здании заменили окна. Субсидии, а это порядка 6 миллионов рублей, были выделены министерством здравоохранения Московской области. Часть ремонтных работ завершили еще летом. Тогда в палатах провели косметический ремонт, привели в надлежащее состоящие лестничные проемы.

Главный врач МГКБ Андрей Третьяков подчеркнул, что во время ремонтно-восстановительных работ планировалось все так, чтобы не мешать лечебному процессу и не доставлять неудобств пациентам и персоналу.

«Надеемся, что сейчас в наш адрес будет меньше нареканий, касающихся состояния здания. Хочется отметить коллектив детского инфекционного отделения, который, порой находясь в не самых приятных условиях, всегда работал хорошо и без нареканий», – заключил Третьяков.