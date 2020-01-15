РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Жители подмосковных Люберец 26 января смогут посетить цирковое представление «Щенячий патруль», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Люберецкий дворец культуры приглашает зрителей 26 января на цирковое представление «Щенячий патруль». Зрителей ждет увлекательное дог-шоу. Кроме зверей в программе принимают участие акробаты, жонглеры, иллюзионисты и веселые клоуны. Каждому гостю, пришедшему в костюме – приз», – говорится в сообщении.

Начало представления в 12:00. Наличие билетов можно уточнить в кассе Люберецкого ДК или по телефону: 8(495)554-22-79.