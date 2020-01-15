РИАМО - 15 янв. Специалисты Коломенского перинатального центра помогли 49-летней местной жительнице родить первенца, до этого многие годы ей не удавалось удачно забеременеть и выносить ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина смогла забеременеть весной 2019 года, но семейная пара подошла к беременности с осторожностью. Почти сразу будущая мама встала на учет в женскую консультацию Коломенского перинатального центра. При этом почти всю беременность она находилась на сохранении.

«За беременность, осложненную тромбофилией и иными патологиями, наша мамочка прошла через заботливые руки врачей всех отделений центра, получая в том числе стационарное лечение в отделении гинекологии и отделении патологии беременности. Благодаря слаженной работе наших специалистов удалось сохранить беременность и благополучно выносить ребенка», - рассказала главный врач Коломенского ПЦ Татьяна Шаврак.

Роды прошли удачно на 40-й неделе. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Родилась здоровая девочка весом 3150 граммов и ростом 49 сантиметров.

И ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. Они находятся на совместном пребывании. В скором времени их выпишут. Дома их ждет счастливый отец семейства

Это первый случай в Коломенском перинатальном центре, когда женщина в возрасте 49 лет родила первого ребенка.