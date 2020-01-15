РИАМО - 15 янв. Строительство новой котельной в ЖК «Марьино Град» в Москве почти завершили, техзаказчик — компания Capital Group — намерен ввести ее в эксплуатацию в марте 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Об этом представители Capital Group сообщили дольщикам в ходе совещания в Москомстройинвесте под руководством заместителя председателя комитета Камиля Абдулина. <…> Физические работы на котельной (в частности, монтаж оборудования) планируется завершить уже в конце января», - говорится в материале.

К концу марта 2020 года планируется согласовать с «Мособлгазом» точку врезки котельной, а также подключить объект к газовым сетям и организовать пусконаладочные работы.

Разрешение на строительство котельной было выдано в конце 2019 года. На сегодняшний день теплоснабжение ЖК «Марьино Град» осуществляется по временной схеме — технический заказчик Capital Group установил необходимое количество газгольдеров.