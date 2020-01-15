©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В столице в период с 9 января по 1 марта планируется собрать более 40 тысяч деревьев для дальнейшей переработки.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Заместитель руководителя «Мосприроды» Вера Струкова сообщила, что в 2019 году на утилизацию москвичи отправили более 27 тысяч новогодних деревьев.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
По состоянию на 15 января 2020 года собрано более 9 тысяч елок.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Струкова ожидает, что к 1 марта 2020 года количество собранных елей для утилизации достигнет 40 тысяч.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Замруководителя "Мосприроды" отметила, что ежегодно жители столицы проявляют высокий интерес к акции.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Впервые акция по утилизации проводилась в 2016 году. Тогда за 10 дней собрали порядка 300 новогодних деревьев.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Всего на территории Москвы работает 400 пунктов приема елей.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: утилизация новогодних елей в Москве.
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