РИАМО – 15 янв. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что в этом году послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию было «самым дорогим» на его памяти, меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400-500 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Глава государства в среду огласил послание к ФС РФ в центральном выставочном зале «Манеж». Его слушали около 1,3 тысячи человек, среди которых были федеральные и региональные политики, представители культуры и бизнеса.

«Прозвучавшие меры — достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей <...> в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные», — сказал Кудрин.

Ранее Путин анонсировал ряд мер финансовой поддержки для российских семей, а также модернизацию медучреждений. Также он заявил, что прирост инвестиций в стране ежегодно должен составлять не менее 5%.