РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду принял участие в общественных обсуждениях послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, он назвал перечисленные в послании вопросы приоритетными, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду Ружицкий вместе с представителями ОНФ, общественной палаты округа, депутатами принял участие в общественных обсуждениях послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в администрации округа. Путин особо подчеркнул важность повышения качества жизни россиян, развития экономики страны, систем здравоохранения и образования, мер социальной поддержки граждан, защиты института семьи и семейных ценностей.

«Все эти вопросы всегда были и будут приоритетными в нашей работе. При поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева будем поступательно двигаться в развитии нашего округа и региона», – сказал Ружицкий.