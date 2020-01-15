РИАМО - 15 янв. Врачи больницы имени Иноземцева спасли 30-летнего мужчину, брюки которого загорелись во время курения, так как были пропитаны уайт-спиритом, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мужчина чистил детали уайт-спиритом в гараже, им пропиталась его рабочая одежда. После того, как он закурил, пепел попал на брюки, и они загорелись. По счастью, рядом находились люди, которые помогли погасить пламя и вызвали скорую помощь.

«Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, а оттуда из-за тяжести поражения его перевели в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы», - говорится в сообщении.

Пострадавший получил ожог пламенем первой, второй, третьей степени лица, конечностей - 31% поверхности тела, а также ожоговую болезнь. Тяжелое состояние мужчины потребовало госпитализации в реанимационное отделение ожогового центра. Более всего пострадала правая нога, глубина поражения не исключала ее ампутацию.

Три дня пострадавший находился в реанимационном отделении, где проводились интенсивное лечение, направленное на снижение тяжелой ожоговой интоксикации, стабилизацию состояния, восстановление функции почек, легких, сердца.

При этом обширные ожоговые раны обрабатывались под наркозом с их закрытием синтетическим эквивалентом кожи, временно замещавшим функции утраченного кожного покрова.

Когда состояние пациента стабилизировалось, врачи выполнили три этапа хирургического лечения по иссечению погибших тканей, восстановлению кровотока в пораженной конечности и трансплантации специально подготовленной собственной кожи пациента.

Ногу удалось спасти и сохранить ее функционально. Кожные трансплантаты прижились, другие ожоговые раны зажили без осложнений, в том числе – на лице, не оставив грубых косметических дефектов.

Медики вместе с реабилитологом поставили на ноги молодого мужчину. Он заново научился ходить. Только спустя 35 дней пациент смог вернуться к привычной жизни.