РИАМО – 15 янв. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обещанную президентом РФ Владимиром Путиным поддержку семей беспрецедентной по масштабам, сообщает kp.ru.

В среду Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию рассказал о мерах поддержки семей в России. В частности, программу маткапитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Его будут выплачивать и за рождение первого ребенка. Также президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

«Сбережение и преумножение народа России названо высшим национальным приоритетом. Комплекс мер по поддержке российской семьи, провозглашенный президентом России, является беспрецедентным по своим масштабам. Президент говорил о семейных ценностях, среди которых любовь, уважение к старшим, рассматривая их передачу молодому поколению как задачу государственной важности», — сказал Легойда.

Он добавил, что такой подход разделяют все традиционные религии. Кроме того, Легойда отметил, что Путин обратился к Федеральному Собранию в День памяти преподобного Серафима Саровского.