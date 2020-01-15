РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. Подать заявление на заключение брака 20.02.2020 в подмосковном Домодедове можно до 18 января, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Подать заявление на заключение брака 20 февраля можно до 18 января 2020 года как при личном приеме, так и через портал государственных и муниципальных услуг», – говорится в сообщении.

На регистрацию брака в красивую дату в Домодедовский ЗАГС уже подали заявление 17 пар.