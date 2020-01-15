РИАМО - 15 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов считает, что любые конституционные изменения возможны только при полной поддержке граждан страны, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

В среду президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, предлагается запретить высшим должностным лицам иметь иностранное гражданство, ужесточить требования к кандидатам в президенты, закрепить в Конституции положение о размере МРОТ. По предложенным поправкам в стране проведут голосование граждан.

«За почти три десятка лет, прошедшие с момента принятия Конституции, Россия довольно сильно изменилась, как и весь окружающий мир. И как отметил президент, действительно есть необходимость отдельные положения пересмотреть — без радикальных изменений, но это логичное требование времени. Так, в частности, речь идет об усилении ответственности всех уровней власти, в том числе и персональной, за свои действия, и о более жестких требованиях к чиновникам», — сказал Брынцалов.

Путин также говорил о том, что в российском правовом пространстве именно ее Конституция имеет безусловный приоритет. Сегодняшняя действительность требует особенно, отдельно — в виде конкретной конституционной нормы — подчеркнуть этот факт.

Брынцалов отметил, что сегодня сила информационных и интеграционных процессов настолько велика, что зачастую внутренняя политика отдельно взятого государства не может строиться без соотнесения с тенденциями и трендами остального мира.

«В каких-то случаях это верно и логично – при формировании своих стандартов в, например, социальной политике, образовании, здравоохранении мы руководствуемся и практиками других стран. Однако у нашей страны есть свой, самый главный закон, и именно его нормы должны быть здесь главенствующими, а граждане должны быть уверены, что никакие международные веяния не будут влиять на их жизнь внутри страны больше, чем закон, написанный для защиты их прав и свобод», — отметил спикер Мособлдумы.

Также Брынцалов подчеркнул, что ни одно изменение Конституции невозможно без предварительного открытого и всестороннего обсуждения с жителями страны.

«Какое-то время потребуется на сведение всех прозвучавших предложений в единый блок потенциальных поправок, после чего он обязательно будет вынесен для голосования, в котором, уверен, примет участие каждый гражданин», — заключил председатель областного парламента.