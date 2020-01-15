РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В подмосковных Люберцах участились случаи обмана пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы участились случаи обмана пожилых людей. Мошенники приходят в квартиры днем, когда пожилые люди одни дома, а их родные на работе. Под видом сотрудников социальных служб аферисты продают горожанам совершенно ненужные и при этом недешевые аппараты. Они убеждают стариков, что без этого прибора жизни людей окажутся под угрозой», – говорится в сообщении.

Мошенники могут приходить, в том числе, в форме коммунальных служб. Аферисты приходят к жителям с поддельными удостоверениями, проводят визуальный осмотр плит, труб, колонок, духовок, счетчиков, окон и балконов. Затем ссылаются на федеральные законы, грозят штрафами и рекомендуют срочно заменить оборудование.

«Цену на оборудование мошенники устанавливают завышенную. В интернете или в магазине эти приборы стоят в разы дешевле. Если наличных денег для покупки не хватает, пенсионеру могут предложить оформление кредита», – подчеркивается в материале.

Обманщики навязывают пенсионерам сигнализаторы загазованности, счетчики, фильтры или призывают как можно скорее заменить газовую плиту, окна и застеклить балкон.

«Если сомневаетесь, позвоните в обслуживающую организацию, аварийную службу, старшему по дому или сразу в полицию. Не стоит доверять лицу, которое знает ваше имя и отчество, адрес. Государственные представители не станут звонить по телефону или приходить, если вы сами не оставили запрос. Старайтесь не впускать в свою квартиру незнакомца. Если же это произошло, то попробуйте максимально выяснить информацию о визитере», - добавляется в материале.

Также пенсионеров просят не отдавать незнакомцам деньги или документы, даже если повод выглядит веским.