РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. В подмосковном Подольске волонтеры и полиция разыскивают женщину, которая осталась без дома и после выписки из психиатрической клиники ночевала на вокзале, сообщил «РИАМО в Подольске» волонтер.

Неравнодушные жители увидели Татьяну Колесову, которая около недели жила на вокзале железнодорожной станции Подольск. Она рассказала, что недавно выписалась из психиатрической лечебницы в Курилове, сама из Барнаула. В Подольске живет уже 10 лет, своего жилья на данный момент нет, пожаловалась, что ей негде ночевать. С ее слов, все близкие, к кому она могла бы здесь пойти, умерли.

«Увидев женщину на улице, неравнодушные граждане обратились в полицию. Сотрудники полиции были в среду, 15 января, на станции Подольск, данной женщины не оказалось. Всех, кто видел ее, просят позвонить в дежурную часть 2-го отдела полиции по телефону: 8(496)757-09-68 или в дежурную часть УМВД России по Подольску по телефону: 8(496)763-02-63», – сказал волонтер.

Также женщину разыскивают волонтеры «Лизы Алерт». Ночью Колесову забирала скорая помощь, но в больницу ее класть не стали.