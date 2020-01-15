РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Спасатели Подольска рассказали учащимся школы №29 об опасностях тонкого льда и оказании первой помощи при несчастных случаях, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 15 января, в средней школе №29 Подольска для школьников провели профилактические беседы «Осторожно! Тонкий лед!». Занятия безопасности провели сотрудники поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Школьникам рассказали об опасностях тонкого льда и правилах оказания первой помощи при несчастных случаях на тонком льду», – говорится в сообщении.

Прежде чем выйти на непрочную поверхность ледового покрова водоемов нужно помнить, что это крайне опасно для жизни. Выход на лед допустим только если существует уверенность в его прочности.