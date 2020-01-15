РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 янв. Компанию ООО «Грин Трэйл» в Мытищах оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от проверки управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В октябре 2019 года управлением Россельхознадзора должна была проводиться проверка соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений в отношении ООО «Грин Трэйл» города Мытищи.

«В адрес юридического лица были направлены уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов, необходимый для проведения проверки. Однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил», – говорится в сообщении.

Материалы дела направили в судебный участок №131 Мытищинского судебного района Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности.

«В декабре 2019 года решением мирового суда ООО «Грин Трэйл» привлечено к административной ответственности по части 2 статье 19.4.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», – заключается в материале.