РИАМО - 15 янв. В декабре и январе в столице наблюдается дефицит осадков, с начала второго месяца зимы в городе выпало меньше половины нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В декабре в Москве выпало 22-33 миллиметра осадков, что в среднем составляет около половины месячной нормы. Большая часть осадков была в виде дождя. Снежный покров не сформировался.

«В январе дефицит осадков сохраняется. На 15 января в Москве выпало 17-22 миллиметра, или менее половины месячной нормы. Снежный покров сформировался, но значительно ниже многолетних значений», — говорится в сообщении.

Меньше всего осадков в первые два месяца зимы было в сезоне 1953-1954 годов. Тогда выпало 37 миллиметров осадков, что составляет меньше 40% нормы.