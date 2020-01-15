РИАМО – 15 янв. Мужчина, который взял в заложники женщину в одной из башен «Москва-Сити», незадолго до этого проиграл на бирже, он вложил около 10 тысяч долларов, сообщает РЕН ТВ.
Ранее московские правоохранители задержали злоумышленника, который насильно удерживал женщину. Она не пострадала, а мужчину доставили в ОМВД для разбирательства.
«Нападавший вложил в «Международный финансовый центр» порядка 10 тысяч долларов и надеялся получить 220 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
В итоге он не получил ни обещанную сумму, ни вложенные деньги.
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