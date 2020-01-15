РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске членов молодежных объединений привлекут к ремонту памятников и воинских мемориалов, который планируют сделать к 75-летию Великой Победы, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель местного совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Подольск Ирина Бабакова 14 января 2020 года провела тематический прием граждан по партийному проекту «Историческая память», куратором которого она является. К ней обратился член Молодой гвардии «Единая Россия» Подольска Владислав Магера с предложением обсудить участие молодогвардейцев и волонтеров в работе по восстановлению и ремонту воинских памятников и мест захоронений.

«2020 год – год 75-летия Великой Победы. Губернатором поставлена задача провести к 75-летию Победы капитальный ремонт всех воинских мемориалов, которые в нем нуждаются. Необходимо вовлечь подростков и молодых людей по благоустройству воинских захоронений. В ходе беседы обсудили задачи молодежных объединений по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года. Ремонт памятников станет первым шагом к подготовке празднования 75-й годовщины Победы», – говорится в сообщении.

Бабакова отметила, что нужно формировать общественный интерес к истории своего края, области, города, малой родины. Для популяризации проекта привлекаются активисты молодежных общественных организаций. Оказывается содействие в проведении работы этих отрядов для поиска и перезахоронения останков павших героев Великой Отечественной войны.

«В рамках проекта проходят военно-исторические реконструкции сражений полей ратной славы, охватывающие разные периоды истории нашей страны», – сказала Бабакова.