РИАМО - 15 янв. В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Подмосковье построят девять детских садов за счет бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство девяти детсадов решит проблему обеспечения местами детей, о которой в своем послании Федеральному Собранию сказал президент России Владимир Путин.

«Новые дошкольные образовательные учреждения рассчитаны более чем на 1,5 тысячи мест. Семь детских садов будут построены в рамках нацпроекта «Демография» с участием средств федерального бюджета», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Детские сады по госпрограмме возведут в Домодедове, Ивантеевке, Красногорске, Балашихе, Химках и других округах региона.