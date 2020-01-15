РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В подмосковных Люберцах 17 января в рамках программы «Активное долголетие» проведут два занятия по лечебной физкультуре для пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Спортивно-развлекательные мероприятия для людей старшего поколения - отличный шанс для людей пожилого возраста вести полноценный образ жизни. Программа дает пенсионерам возможность получить дополнительные знания, овладеть новыми навыками и укрепить здоровье. Занятие по лечебной физкультуре «Шаг к здоровью» состоится 17 января в 9:00 в Культурном центре «Дом офицеров», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30.

Также в этот день пройдет еще одно мероприятие - «Ступень к долголетию». Всех желающих ждут в 11:00 в центре культуры и отдыха Люберецкого дворца культуры. Мероприятие пройдет по адресу: улица Шоссейная, дом 8.

Занятия бесплатные и проводятся регулярно, на них ждут всех желающих старше 50 лет.