РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В парке имени Талалихина в подмосковном Подольске 16 января пройдет бесплатное занятие для горожан по скандинавской ходьбе, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парк имени Талалихина в Подольске 16 января приглашают горожан на бесплатное занятие по скандинавской ходьбе в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие». Встреча состоится в 10:00 у входа в парк», - говорится в сообщении.

Занятия проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев.

Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.