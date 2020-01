Первые недели января располагают к тому, чтобы вспомнить святочные гадания, которые были популярны у наших бабушек и советских школьниц. На Руси гадать было принято в Святки – от Рождества до Крещения. Правда, кидать сапог, спрашивать имя у первого встречного или выпускать петуха, чтобы узнать будущее, в городских реалиях выглядит странно. Корреспонденты РИАМО выбрали несколько способов святочных гаданий и проверили, как на них реагируют москвичи.

Условия и цели эксперимента

Мы выбрали три способа гадания – спросить имя первого встречного; подслушать случайный разговор; и проехать в лифте, чтобы узнать, сбудется ли желание.

Участниками эксперимента стали корреспондент РИАМО, а также горожане и туристы, которых мы встретили на Тверском бульваре. Мы оценивали реакцию москвичей на тот или иной способ гадания и спрашивали прохожих, как они к этому относятся.

What is your name?

Первым способом, который мы тестировали, было гадание «на суженого». По условиям, чтобы узнать имя будущего мужа, незамужняя девушка должна окликнуть первого встречного. Согласно поверью, какое имя назовет незнакомец, такое и будет носить будущий муж. Если верить некоторым трактовкам, то, как он будет выглядеть, подскажет, будет ли богат и красив будущий супруг.

Узнавать имена мы планировали на Тверском бульваре, где проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Так как при выходе из дома я чаще всего встречаю дворника или соседей пенсионеров, пришлось дождаться, когда в подъезде никого нет, чтобы доехать до Тверского бульвара.

В 13:00 там в основном гуляли бабушки и мамы с детьми, а из мужчин оказались только Щелкунчик, Мышиный король и волонтеры, которые загадывают загадки за призы.

Первый мужчина, которого я встретила, был Щелкунчик, который не стал называть свое реальное имя. Впрочем, в финале сказки Щелкунчик превращается в прекрасного Принца, так что этот вариант меня вполне устроил. По мнению самого Щелкунчика, гадания – это плохо, но поддерживать старые традиции ради развлечений все же стоит.

«Горожане уже этим не занимаются. Ну, где вы будете сапог кидать, вдруг в Bentley попадете, это принесет человеку проблемы, а не счастье», - отметил Щелкунчик.

Для чистоты эксперимента мы все-таки решили спросить имя у реального мужчины – им оказался студент Игорь, который подрабатывает волонтером на «Путешествии в Рождество». За несколько разгаданных загадок Игорь подарил нам леденец.

Подслушано на Тверском бульваре

Вторым способом погадать, который мы проверяли, стало гадание на определенный вопрос. Согласно условиям, нужно задать про себя вопрос и «пойти в люди» – подслушать, что говорят рядом прохожие. Если они радостные – ситуация разрешится хорошо, плачут или ссорятся – к нелегкой жизни, а если выпивают, то вас ждут соблазны.

Вопрос я решила задать в том же контексте – когда выйду замуж. Выбрала двух дам преклонного возраста, которые шли мимо фотовыставки фестиваля «Путешествие в Рождество». Чтобы услышать ответ, мне пришлось с ними поравняться, делая вид, что рассматриваю фотографии.

«Где-то я была, где-то не была, но до конца января еще есть шанс», - говорили женщины, не подозревая, что вершат мою судьбу.

Второй вопрос я решила задать про отпуск – поеду ли я куда-нибудь в феврале. Я выбрала компанию из трех человек – женщину с ребенком и бабушку, которые фотографировались в световом тоннеле на бульваре. Они обсуждали фестивальные площадки и немного бранили ребенка за баловство.

«Красивая работа, хочется все фотографировать», - сказала мама мальчика. «Очень уместное развлечение», - с иронией добавила она, когда ребенок, повис на руке бабушки.

По словам 19-летних студентов Евгения и Натальи, сегодня подобные гадания среди молодежи непопулярны. «Это полный бред, никто не будет кидать сапоги и спрашивать имена».

Правда, ребята считают, что гадания до сих пор актуальны для родителей и бабушек. А вот по мнению 60-летнего Иннокентия, в гадания верить нельзя, и пенсионерам это неинтересно, только если молодежи…

«Лифт желаний» в Охотном ряду

Еще один способ, явно адаптированный под современность, который нам удалось отыскать среди святочных гаданий, – гадание в лифте на исполнение желания. Для этого используют лифт в многоэтажном доме, в нашем случае подошел лифт ТЦ «Охотный ряд».

Нужно зайти в лифт на среднем этаже и загадать желание. За «сбычу мечт» отвечает тот, кто вызовет лифт: если он пойдет вверх – желание сбудется, если вниз – нет.

Я решила спросить у лифта, выиграю ли я в лотерею.

После нескольких попыток втиснуться в переполненный лифт мы все-таки попали внутрь, но потерпели неудачу – поехали вниз, второй раз ответ на тот же вопрос – был положительным, лифт вызвали наверх.

По словам москвичек Дарьи и Олеси, в современном мире гадать стоит просто ради веселья.

«Можно собрать друзей, чтобы попрыгать через костер или покидать «тимберленды». Мы с подругами гадали, но обычно в пределах квартиры. Свечу лили на воду и интерпретировали фигурки из воска, клали под подушку бумажки, свечи зажигали и смотрели, как они отражаются в зеркале», - рассказали они.

По словам девушек, им было бы интересно погадать на картах и на суженого-ряженого, например, спросить имя незнакомца, как делали мы.

«Необязательно придавать этому большое значение. Это просто для того, чтобы задать тон дню. Главное – хорошая компания!», - считают девушки.

Вывод – просто по фану

Мы опробовали три способа гадания и поняли, что значение большинства гаданий сложно интерпретировать, а многие классические способы в городских реалиях осуществить практически невозможно.

При этом москвичи терпимо относятся к святочным гаданиям, охотно называют свои имена, но сами предпочитают этим не заниматься. Некоторые из опрошенных отметили, что готовы в этом участвовать только по фану.