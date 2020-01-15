РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 янв. Рок-клуб «Рокстория» подмосковного Красногорска 18 января проведет концерт-смотр среди исполнителей и музыкальных групп, лучшие войдут в состав рок-сообщества округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Отборочный концерт соло-исполнителей и музыкальных групп состоится в молодежном центре 18 января. Принять участие в конкурсе могут начинающие или уже опытные музыканты от 14 до 40 лет», – говорится в сообщении.

Каждый участник должен подготовить три-пять песен для выступления. Для предварительной записи необходимо отправить заявку на электронную почту: rockstorya@yandex.ru. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.

«Самым талантливым исполнителям предложат стать частью музыкальной истории Красногорска», – отмечается в материале.

«Рокстория» – это красногорский рок-клуб. Основной своей целью организация видит коммуникацию талантливых исполнителей Красногорска, а также помощь в легализации и проведении концертов на родной земле и популяризацию рок-музыки всех направлений.