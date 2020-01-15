РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства РФ временно исполнять обязанности в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство РФ уходит в отставку.

«Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина», — говорится в сообщении.

Медведев объявил об отставке правительства в контексте предложений Путина по внесению изменений в Конституцию РФ, которые он озвучил в среду в ходе послания Федеральному Собранию.

Медведев в свою очередь поблагодарил членов правительства РФ за работу.