РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 янв. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев торжественно вручил 14-летним жителям округа паспорта Российской Федерации, документы получили девять человек, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Церемония вручения документов прошла в среду в Королевском отделе ЗАГС. На ней присутствовали глава Королева Александр Ходырев, заместитель начальника ГУ ЗАГС Московской области Сергей Антошкин, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Московской области Светлана Попова, депутаты городского совета депутатов.

«С сегодняшнего дня наступает момент, когда вы делаете свой первый шаг во взрослую жизнь. Я поздравляю вас с получением главного документа. Знаменательно, что это произошло в день послания президента России Федеральному Собранию. Удачи и успехов вам во всем», – сказал Ходырев.

Вместе с паспортами школьники получили поздравительный адрес от губернатора Московской области, Конституцию и обложку на паспорт.