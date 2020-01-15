РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву после ухода с поста премьер-министра РФ занять новую должность – заместителя председателя Совбеза, сообщает в среду РИА Новости.

Ранее Медведев объявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Это решение было принято в контексте предложенных Путиным изменений в Конституцию РФ, которые президент сделал в ходе послания Федеральному Собранию.

«Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить эту должность Медведеву», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что он будет просить депутатов Госдумы о поддержке, если для ввода новой должности понадобится внести изменения в законодательство.

Путин предложил Медведеву на новом посту заняться темами безопасности и обороноспособности.

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