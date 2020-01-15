РИАМО - 15 янв. В поселке Новоськино Дмитровского городского округа вертолет совершил аварийную посадку, в результате происшествия никто пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что после посадки вертолет опрокинулся. На борту находился только пилот, чемпион мира FAI по вертолетному спорту, 57-летний Вадим Сазонов.

«В поселке Новоськино аварийно сел вертолет. В результате пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.