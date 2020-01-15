РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Свыше 40 тысяч жителей подмосковного Красногорска проверили свое здоровье в рамках диспансеризации в 2019 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2019 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли 40 775 взрослых жителей округа, что составляет 103,34% от запланированного показателя», - говорится в сообщении.

Из общего количества обследованных на второй этап диспансеризации направили 16 977 человек.

«Комплексное обследование здоровья в поликлиниках округа можно пройти как в будний день, так и в единый день диспансеризации, который проводится один раз в месяц по субботам», - заключается в материале.