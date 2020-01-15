РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» очистили от снега тротуар на проспекте Ленина в Подольске после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой очистить тротуар на проспекте Ленина. Она отметила, что от автобусной остановки «Военкомат» до реки на тротуаре снежная «каша». И добавила, что из-за этого тяжело ходить там с детьми.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки от снега и наледи тротуара на автодороге по проспекту Ленина и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке от снега и наледи выполнены», – сказал начальник Домодедовского РУАД Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.