РИАМО – 15 янв. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны подало в отставку, сообщает ТАСС.

По словам Медведева, это решение было принято в контексте предложений главы государства Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», — сказал Медведев.

Он отметил, что правительство РФ должно предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения. Медведев подчеркнул, что в этих условиях было бы правильным, чтобы правительство РФ ушло в отставку.

В среду Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию. Президент предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ.

Так, глава государства предложил дать Госдуме возможность утверждать премьер-министра, вице-премьеров РФ и министров.

Сейчас президент страны получает только согласие парламента на назначение председателя правительства РФ. В случае утверждения Госдумой кандидатур членов правительства президент не будет вправе их отклонить.

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