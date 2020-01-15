РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 янв. Три поликлиники планируют открыть в разных частях подмосковного Красногорска в I полугодии текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В настоящее время идет строительство трех новых поликлиник – на 413 посещений в микрорайоне Изумрудные холмы, на 600 посещений – в Путилкове и амбулатории на 150 посещений в ЖК «Отрада», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что открытие объектов запланировано в I полугодии 2020 года.