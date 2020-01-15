РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. В подмосковном Подольске специализированная организация «Сервис КИТ» выставляла собственникам газифицированных квартир счета на оплату без заключения договора на обслуживание, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

По обращению жителя дома №43А на улице Свердлова в Подольске территориальный отдел №9 Госжилинспекции Московской области провел внеплановую проверку специализированной организации ООО «Сервис КИТ», осуществляющей деятельность в сфере внутриквартирного газового оборудования.

«В результате проверки установлено, что спецорганизация выставляет квитанции на оплату счетов, не имея при этом заключенного договора с собственниками жилого газифицированного помещения», – сказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

В отношении ООО «Сервис КИТ» возбуждено административное производство по части 2 статьи 9.23 КоАП РФ. Сотрудники организации получили предписание о незамедлительном заключении договора с нанимателем, которое исполнили в полном объеме в установленный срок.

В случае повторного совершения административного правонарушения директор специализированной организации может быть дисквалифицирован на срок от одного года до трех лет.