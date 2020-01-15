РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 янв. Порядка 110 тысяч заявлений приняли в отделении «Твой дом» многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг подмосковного Красногорска за 10 месяцев, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Около 110 тысяч заявлений приняли сотрудники МФЦ «Твой Дом» в Красногорске за десять месяцев с момента открытия отделения (отделение МФЦ в ТК «Твой дом» открыли 15 марта 2019 года – ред.). В числе наиболее частых обращений – регистрация прав и кадастровый учет недвижимости, получение сведений из ЕГРН, восстановление учетной записи на госуслугах, получение социальных карт, паспорта гражданина РФ, оформление заграничного паспорта, СНИЛС», – говорится в сообщении.

Для предоставления государственных и муниципальных услуг в отделении «Твой дом» работает 12 окон. Специалисты многофункционального центра принимают обращения на 317 государственных и муниципальных услуг. Для удобства заявителей на территории имеются комната матери и ребенка, игровая комната, терминалы для оплаты госпошлины и иных платежей, кофейный и снековые аппараты, фотокабинка.

«Кроме того, в отделении «Твой дом» установлена криптобиокабина – уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой для оформления загранпаспортов нового поколения. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы для введения ее в эксплуатацию», – добавляется в материале.

Кроме того, провести совещания, встречи и мастер-классы можно в конференц-зале, рассчитанном на 40 персон.

«Филиал имеет удобную транспортную доступность для жителей Московской области и Москвы. Для горожан микрорайона Павшинская пойма отделение МФЦ находится в пешей доступности. Добраться к нему также можно на общественном или личном транспорте. Рядом расположены автобусная остановка, станция метро «Мякинино», МКАД, бесплатная автомобильная парковка», – говорится в сообщении.

Адрес отделения: Красногорск, улица Международная, дом №6, ТК «Твой дом». Отделение «Твой дом» принимает посетителей ежедневно с 8:00 до 0:00.