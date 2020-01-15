РИАМО - 15 янв. В Москве с начала реализации программы реновации полностью расселены и демонтированы по технологии «умного сноса» 17 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В рамках реновации на месте снесенных домов появятся новые современные новостройки, которые обеспечат «волновое» переселение участников программы. Также будет проведено комплексное благоустройство территорий, появятся новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также социальная инфраструктура.

«Больше всего пятиэтажных домов снесено в районах Можайский и Бабушкинский, за ним идет район Южное Бутово», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что используемый поэлементный разбор жилых зданий — максимально щадящий для окружающей среды. При этом полученные при сносе отходы отправляются на переработку для вторично использования в строительстве и благоустройстве территорий.

Первый «умный снос» здания провели в августе 2018 года на улице Константина Федина, 5.

Программу реновации жилфонда утвердил в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин. Она коснется около 1 миллиона человек, в ее рамках расселят 5173 домов. На сегодняшний день подобрана 431 «стартовая» площадка.