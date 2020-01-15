РИАМО - 15 янв. Московская областная дума сформирует план по реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, озвученного в среду, принять план планируется уже в феврале, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Президент обратил внимание, что впервые Послание озвучивается в самом начале года, потому что времени на «раскачку» нет, и необходимо, не откладывая, приступать к работе, к реализации национальных проектов. Главнейшим приоритетом обозначена социальная сфера – обеспечение достойного уровня и качества жизни граждан, молодых и будущих поколений», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, основные усилия лягут на разрешение демографических проблем – снижения рождаемости.

«Помимо действующих мер поддержки, которые есть как на федеральном уровне, так и на региональном, президент предложил по-настоящему революционную меру – выплачивать материнский капитал при рождении уже первого ребенка», – отметил Брынцалов.

Саму программу при этом продлят минимум до 2026 года, а размер маткапитала планируется регулярно индексироваться. Брынцалов уверен, что это «ощутимое подспорье для семей, а тем, кто только задумывается о детях, они придадут уверенности в будущем».

Также Брынцалов отметил, что в регионе готовы выполнить также поручения президента в сферах образования и медицины. Так, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных школ, что в Подмосковье намерены сделать уже в 2020 году, а также увеличить количество бюджетных мест в вузах.

«Озвученные президентом задачи по строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов также стоят на особом контроле у властей региона: мы начали заниматься строительством ФАПов еще пять лет назад», – отметил председатель областного парламента.

Он подчеркнул, что каждый год на это выделяется около 500 миллионов рублей. При этом на сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов, а до конца года будут введены в эксплуатацию еще 25.

«Ряд предложений потребует от региональных парламентов оперативных решений, и комитеты Мособлдумы уже приступают к анализу послания по своим профилям, после чего мы сформируем единый план законодательной работы и мероприятий по реализации послания. Данный план мы примем уже на одном из ближайших заседаний думы в феврале месяце», – заключил Брынцалов.