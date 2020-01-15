РИАМО - 15 янв. На маршрутах «Мострансавто» в ночь с 18 на 19 января, во время праздника Крещения Господня, будут работать по расписанию выходного дня около 4 тысяч автобусов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Мострансавто» обслуживает почти 1,3 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. В Крещение автобусы компании будут курсировать по расписанию выходного дня.

«Предприятие готово к увеличению пассажиропотока в связи с массовыми мероприятиями в честь празднования Крещения. Жители Подмосковья смогут с комфортом добраться до храмов и мест купаний», - говорится в сообщении.

В Подмосковье в этом году оборудуют более 200 мест для крещенских купаний.

Автобусы «Мострансавто» заранее подготовят к работе: проверят работоспособность транспортных средств, исправность основных узлов, агрегатов и отопительных систем.

Также будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД в сложных погодных условиях с линейными водителями филиалов.