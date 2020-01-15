РИАМО - 15 янв. В России становится все больше нанимателей, считающих, что пункт в резюме с данными о хобби является лишним, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Количество таких работодателей выросло с 12 до 25% с 2015 года», – говорится в материале.

По данным исследования Superjob, в котором приняли участие 500 работодателей со всех регионов страны, десять из семи представителей, набирающих кадры, сказали, что указывать свои увлечения необходимо.

Опрос показал, что 42% нанимателей информация в пункте с увлечениями не важна для принятия соискателя. А 28% обращают внимание на хобби, если оно имеет отношение к работе. При этом каждый четвертый работодатель думает, что эта информация лишняя.

Примечательно, что 8% нанимателей отказывали в приеме на работу соискателю из-за хобби: чаще всего они касались компьютерных игр, экстремальных видов спорта, и увлечений, требующих длительного отпуска.

Также с 22 до 28% повысилось число рекрутеров, которые хотят в резюме увидеть увлечения, связанные с характером будущей работы.

Эксперты рекомендуют отмечать свои хобби в резюме только, если они имеют отношение к работе.