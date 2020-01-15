РИАМО - 15 янв. Столичные власти выставили на электронный аукцион право аренды по льготной ставке здания Басманной полицейской части 1782 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Объект расположен в Центральном административном округе на улице Новая Басманная, 29. Изначально здание представляло из себя трехэтажный дом. Во время реконструкции в 1930-е годы еще два этажа надстроили.

«Здание Басманной полицейской части находится в неудовлетворительном состоянии, и будущему победителю предложено арендовать объект по льготной ставке «рубль за квадратный метр», – отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальный размер годовой арендной платы за здание Басманной части составляет 44,8 миллиона рублей.

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