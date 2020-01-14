РИАМО - 14 янв. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию одного из этапов реконструкции Дмитровского путепровода, который расположен в Тимирязевском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В скором времени на территории Северного административного округа будет проведена реконструкция Дмитровского путепровода через Октябрьскую железную дорогу, построенного в 1965 году», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Данный путепровод находится в районе железнодорожной платформы Петровско-Разумовская.

В рамках реконструкции восстановят участок улицы Линии Октябрьской железной дороги и съездов. После ремонта обустроят восьмиполосную проезжую часть (по четыре полосы движения в каждом направлении дороги, которые будут разделены ограждением).

Разрешенная скорость на данном участке дороги составит 60 километров в час. Для пешеходов обустроят тротуары.

На время реконструкции предполагается устройство временной объездной дороги параллельно существующей. Например, появятся временные съезды с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею, объединенный съезд с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону области и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу.

Также при реконструкции проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций. При ремонте введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час, а остановки будут запрещены.