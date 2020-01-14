РИАМО - 14 янв. Московская область заняла третье место в рейтинге цифрового развития субъектов Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Факторы успеха регионов-лидеров — высокий уровень готовности цифровой среды, в том числе использования цифровых решений предприятиями и организациями, а также населением», - говорится в сообщении.

В лидерах рейтинга Подмосковье оказалось, показав еще и высокие значения конечных эффектов цифровизации, в том числе долю организаций, использующих цифровую среду в коммерческих целях.

Доклад «Национальный индекс развития цифровой экономики Российской Федерации» подготовлен в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минкомсвязи России.

Показатели данного топа соответствуют результатам прочих рейтингов регионов, среди которых индекс научно-технологического развития субъектов РФ и рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности регионов страны.