РИАМО - 14 янв. На 2020 год в Московской области на формирование комфортной городской среды предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В Подмосковье уже два года реализуется программа по благоустройству. Она комплексно оказывает влияние на жителей всех городов региона, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для активного отдыха.

«В Подмосковье планируется благоустроить 50 общественных пространств (в том числе пять победителей конкурса Минстроя - 2019) в 43 муниципальных образованиях – это пять площадей, пять набережных, восемь парков, 32 зоны отдыха (пешеходные зоны, скверы)», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также планируется устройство наружного освещения на 539 объектах. А по госпрограмме благоустроят еще 20 парков и создадут новые.

Министр добавил, что в рамках проекта «Светлый город» планируется модернизировать 13397 светильников, 6962 опоры. В шести городских округах планируется установить архитектурно-художественное освещение на 48 объектах (городские округа Дмитровский, Зарайск, Клин, Коломенский, Сергиево-Посадский, Серпухов).