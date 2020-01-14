РИАМО - 14 янв. В 2020 году в Орехово-Зуевском округе Подмосковья продолжат благоустройство исторического центра, планируется привести в порядок набережную реки Клязьмы и Дрезненский городской парк, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Общая стоимость благоустройства набережной возле бывшей мануфактуры Саввы Морозова составляет 350 миллионов рублей.

«В этом году за счет целевого гранта (150 миллионов рублей), который выиграло Орехово-Зуево в рамках программы «Точки роста», началось благоустройство набережной реки Клязьмы. Были выполнены земляные работы, связанные с очисткой и укреплением береговой линии, перекладкой инженерных сетей и подготовкой фундаментов», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В этом году благоустройство продолжат. На берегу останутся «островки» зеленых насаждений. По проекту, здесь предполагается обустройство пирсов, на каждом из которых будет оборудовано освещение. На одном из пирсов разместятся лежаки для загорания, на другом - амфитеатры для кинопоказов и музыкальных мероприятий, на третьем – площадка для мастер-классов.

Помимо берегоукрепления и удержания склонов, набережная представляет собой многоуровневые уникальные амфитеатры. Набережная является стимулом для привлечения капитала в город.

Кроме того, благоустроят Дрезненский городской парк общей площадью 2,7 гектара, который расположен в Дрезне на Парковой улице. По итогам рейтингования парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области в 2019 году соответствие парка региональному парковому стандарту составляет 41%.

В этом году запланировано проведение работ по благоустройству парка (20 миллионов рублей), а также работы по установке детской игровой площадки.

В прошлом году в Орехово-Зуеве завершили благоустройство парка Победы. Там обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, появились два павильона фудкорта, столы для настольного тенниса и игры в шахматы, места для занятий фитнесом и йогой. Была обустроена площадка для выгула собак, установлены камеры видеонаблюдения.